Niečo sa s deťmi stalo

Linky dôvery už idú opäť na plné obrátky.

23. jún 2021 o 15:51 Elena Eleková

Autorka je lekárka a spisovateľka

Pamätám si, že prázdniny v základnej škole pre mňa vždy znamenali aj výraznú redukciu kontaktov s rovesníkmi. Na našej ulici nebývali žiadne dievčatá v mojom veku, spolužiaci sa rozutekali na prázdniny na dediny a nebyť tých pár detí v rodine a táborov, asi by som strávila celé leto iba s dospelými a mladším bratom.

Aj preto som sa v septembri vždy tešila do školy.

Aj dnešné deti sa po skončení minulých prázdnin historicky tešili do školy. A po skončení lockdownu, ktorý zredukoval ešte aj všetky mimoškolské aktivity, o to viac. Bolo to niečo výnimočné, bola to šanca pre školu ako takú.

No psychológovia vopred upozorňovali, že napriek tejto radosti, návrat do školy nemusí byť a nebude pre mnohých jednoduchý. Apelovali na potrebu dať deťom čas na adaptáciu, zistiť, čo sa s nimi za ten čas stalo.

Lebo aj keď sú možno navonok rovnako drzé či naoko ľahostajné, niečo sa s nimi stalo.