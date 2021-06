Zničilo im to život, pán minister Mikulec (komentár)

Prepáčte, že vám policajti rozbili hubu, ale stojím za nimi.

25. jún 2021 o 10:32 Nataša Holinová

Vláda sa ospravedlnila obetiam razie z Moldavy a za to ju treba pochváliť. „Nás z Bratislavy“ môže posielať do osád každý, kto nemá chuť zahĺbiť sa do problému, ale nič to nemení na tom, že štát organizovaným spôsobom ublížil konkrétnym ľuďom po tom, ako im najprv policajti ublížili fyzicky.

Ministerka Kolíková rozumie, že je to jednoducho neprípustné. Minister vnútra Mikulec sa takýmto pochopením pochváliť nemôže. Ospravedlnil sa, akoby bol u Matoviča na školení. Teda takmer, lebo nesnažil sa niekoho uraziť, ale v skutočnosti nemá tušenie, kde sú v tomto prípade škrabance na spravodlivosti.

„Ja stojím za policajtmi, to chcem zdôrazniť, ale ak, samozrejme, sú tam veci, o ktorých aj medzinárodné súdy povedali, že neboli v súlade s pravidlami, a boli tam porušené nejaké ľudské práva, tak myslím si, že za to si tí ľudia zaslúžia ospravedlnenie.“

No, nejaké tie ľudské práva naskutku leteli hore komínom, žiadne „ak“. Podstatné je však zdôrazniť, že minister stojí za policajtmi.