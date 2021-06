Matovič robí všetko pre to, aby sa stal tvárou antikampane (komentár)

Matematika Matovičovi nejde.

27. jún 2021 o 10:15 Nataša Holinová

Fíha, akí sme mienkotvorní! Štátny ústav pre kontrolu liečiv, médiá a ďalší zločinci dokázali „antikampaňou“ presvedčiť odhadom 480-tisíc ľudí, ktorí sa chceli očkovať Sputnikom a iba Sputnikom, aby to nerobili.

Je to, samozrejme, úplný nezmysel.

Matovič sa spolieha, že stokrát opakovaná lož sa stane pravdou, ale deklarovaných 500-tisíc záujemcov o Sputnik by sa mu nenakotilo ani delením. To číslo existuje len v jeho hlave, aj to iba počas nocí a výlučne v REM fáze.

„Milión ľudí je ochotných očkovať sa touto vakcínou a pol milióna nie je ochotných očkovať sa inou vakcínou,“ tvrdil opäť v RTVS.

Ako vznikol ten milión, je ľahká matematika: Matovič objednal v Rusku dva milióny dávok a toto číslo následne vydelil dvoma, lebo sa očkuje v dvoch dávkach. Tak by objednávka vyzerala ako logický úkon človeka rozumného.

O pol milióne Matovič tvrdí, že vyšiel z prieskumov. Ten však sociológovia interpretovali dosť inak a počet záujemcov o neregistrovanú vakcínu im vyšiel vyše 50-tisíc.