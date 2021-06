S koronou sa nevysporiadame nikdy (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Objavili sa správy, že médiá dostali od vlády peniaze za to, aby propagovali očkovanie, čo je po prvé podvod, po druhé diktatúra a po tretie fašizmus, chápete. No a tieto správy šíril poslanec, ktorého meno sa nevyslovuje, a zas raz klamal, lebo to sa mu proste stáva, viete, strašná smola; všetko, čo poviete, je nakoniec inak.

Ďalej: Dušan Tittel, predtým futbalista, potom v SNS, teraz vstúpil do Hlasu a Hlas mal pracovný snem, na ktorom predseda Pellegrini hovoril veci, pretože presne to robí: hovorí veci. No a tak povedal napríklad aj to, že Hlas je však naozaj úplne a zásadne odlišný od Smeru, veď to je jasné na prvý pohľad.

A všetci bývalí členovia Smeru mu na tom sneme určite pekne a úprimne zatlieskali, lebo to bola pravda.

Mafiánsky štát a protesty

Ozval sa však aj predseda toho ozajstného Smeru, bývalý trojnásobný premiér Fico, ktorý sa chcel stretnúť s predsedníčkou Európskej komisie, aby jej povedal, že Slovensko je mafiánsky štát; čím myslel, že mu zatvárajú kamošov a on je potom nervózny.