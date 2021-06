Opovrhnutie si zaslúži opozícia.

27. jún 2021 o 19:52 Peter Schutz

Môžete pečatiť, že aj keby Ústavný súd prepustil referendum o skrátení volebného obdobia do ďalšieho konania, ničotnosť, márnosť a nulitu podujatia zakladá to, že neexistuje taká otázka, ktorá by politicky inertnú polovicu národa dotiahla k urnám.

Pravdu povediac, ani hlasovanie o Európskej únii, ktoré je a dlho zostane jediné platné v histórii slovenských referend, by si nesiahlo na nadpolovičnú väčšinu, keby volebný zákon nebol porušovaný lídrami strán aj hnutí.