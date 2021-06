Po roku opäť odvolávajú Matoviča a všetko je inak (komentár)

Sulík sa netají, že mu Matovič odpadol od chuti.

28. jún 2021 o 19:30 Peter Tkačenko

Nevedno, či Peter Pellegrini niekedy vykonal nejaký dobrý skutok, ale jeho návrh na vyjadrenie nedôvery Igorovi Matovičovi môže byť užitočný aspoň ako didaktický materiál. Konkrétne ako ilustrácia myšlienky, že ľudská noha dva razy nevstúpi do tej istej rieky.

Článok pokračuje pod video reklamou

Niekto by totiž mohol povedať, že opozícia predsa odvolávala Matoviča takmer presne pred rokom a Pellegrini sa opakuje. To je trochu pravda, ale okrem mena odvolávanej osoby je všetko iné. Nie je predsedom vlády, ale ministrom financií, neoslňuje ho aura čerstvého víťaza a občania sa tešia z každého dňa, keď nepovie ani slovo.

Keby to videl ten pán s pokrkvaným menom z Efezu, iste by si radostne mädlil ruky. A to sme sa ešte nedostali k politickým súvislostiam odvolávania.

Kým pred rokom mohol Matovič odvolávanie využiť ako nástroj na spevnenie pandémiou naštrbených koaličných šíkov, tentoraz je na stole otázka, kedy partnerom definitívne odpadne od chuti.