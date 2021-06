Vďaka Hegerovi ste si návštevu u Orbána nevšimli

Možno aj v OĽaNO sa čosi priučia.

29. jún 2021 o 15:52 Zuzana Kepplová

Keby bol Igor Matovič stále premiérom, určite by neodolal urobiť si anketku na svojom facebooku, čo si národ myslí o spore Orbána s európskou verejnosťou. Pred návštevou v Budapešti by to bolo pekné zahrievacie kolo. Ľudia by sa rozpísali o nezmyselnom zákone "na ochranu mládeže", ktorým maďarská vládna strana pred časom upútala pozornosť.

Okrem protestu ministrov zahraničia a mračenia šéfky Komisie trebárs aj veľké belgické médium venovalo obálku upozorneniu, že Orbán nemá zákonmi sortírovať lásku (čiže nemá robiť výpady proti LGBT ľuďom pod zámienkou ochrany mládeže). A o to mu išlo, zdvihnúť všetkých zo stoličky, roztrhnúť zjednotenú opozíciu a tváriť sa ako hodnotový disident.

Pritom, samozrejme, žiadne deti pred mravnou skazou neochráni, tie sa pobežia skaziť na sociálne siete a internet.

Matovič by do tohto víru pozornosti skočil po hlave. So zvolaním, veď to je dobre, keď ľudia diskutujú!