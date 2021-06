(Ne)istoty tretej vlny (komentár)

Politikmi preferovaná stredná cesta, že tretia vlna bude, ale miernejšia než druhá, varí z vody.

29. jún 2021 o 17:15 Peter Schutz

Konsenzus o tretej vlne v znamení delty je už natoľko široký, že "nová pravica" oživila teórie o sprisahaní epidemiológov, politikov a mainstreamových médií, ktorých zámerom je nanútiť štátom nové lockdowny. A takto obmedziť slobody a premeniť masy na manipulovateľné stádo.

Teória je to o dva chlpy menej šialená – ozaj o dva, tri by už boli veľa – ako čipovanie očkovaním, avšak presvedčenie, že tretej vlne neujdeme, by sa nemuselo ventilovať až tak neodvolateľne.

Nielen preto, že elity ("elity") takto konšpirácie vlastne samy podnecujú. Vôbec z dôvodu, že šírenie strachu nie je účinný nástroj potláčania pandémie. Poučenie – radšej sa očkovať než ďalší lockdown – si vezmú len jedinci, ktorí súvislosti "viac očkovaných = menej lockdownov" veria, pričom zároveň neprepadávajú pocitu, že na ich miniatúrnom príspevku nezáleží, keďže na ňom svet (pandémia) nestojí ani sa nezrúti.