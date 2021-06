Ak nechcú Pellegriniho, zostáva im Matovič (komentár)

Úvahy o vyjadrení nedôvery vlastnému ministrovi sú mimo.

29. jún 2021 o 22:01 Peter Tkačenko

Habkanie poslancov SaS a Za ľudí pri odvolávaní Igora Matoviča trochu evokuje chvíle, keď sme sa dozvedeli o skone Pavla Pašku.

Niežeby tu niekto pochovával láskavého predsedu OĽaNO a kompetentného ministra financií v jednej osobe, to v žiadnom prípade. Ide o to, že opýtaní by aj povedali, čo si o predmetnej osobe myslia, zároveň si však uvedomovali, že nie je vhodná chvíľa na radikálnu úprimnosť, a tak zúfalo pátrali po vhodných slovách.

Pritom politicky nejestvujú dôvody, aby mal Matovič akékoľvek dôvody na obavy. Ak niekto z koaličných poslancov vážne uvažuje o vyslovení nedôvery predsedovi premiérskej strany, mohol by sa dať radšej na záhradkárčenie.