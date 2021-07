Výber šéfredaktorky: Nezaočkovaní budú hrať inú lotériu

Beata Balogová vyberá top články.

1. júl 2021 o 21:22 Beata Balogová

Milé čitateľky a milí čitatelia,

štát chce začať deliť občanov na očkovaných a nezaočkovaných v situáciách, ktoré nie sú existenčne dôležité. Zaočkovaní sa rýchlejšie vrátia k tomu, čo si matne pamätáme ako normálny život pred pandémiou. Mnohí už teraz hovoria o diskriminácii až štátnom terorizme, ktorý vnucuje očkovanie proti covidu. Lenže ľudia, ktorí sa odmietajú zúčastňovať na budovaní kolektívnej imunity, nedávajú štátu na výber. Štát môže motivovať len nátlakom alebo odmenou. Igor Matovič napríklad navrhuje aj žrebovanie výhier pre zaočkovaných.

Zjavne tí nezaočkovaní budú hrať nebezpečnejšiu lotériu o nákazu. Sme v situácii, keď mnohí prišli na chuť boju proti očkovaniu. Je to ich jediný marketingový nástroj ako byť zaujímavý pre určitú skupinu ľudí, ktorí denne hľadajú podporu pre svoj očkovací odpor. Majú pocit, že vedú svätú vojnu za slobodu a tých, čo veria vede a faktom, označujú za podplatných, skorumpovaných a neinformovaných.

S tými, čo si z útokov na vakcíny urobili živnosť na sociálnych sieťach, je diskusia bezpredmetná, lebo je to ich nová značka, do ktorej investujú hodiny času a rozpúšťajú v tejto aktivite aj zvyšky svojej dôveryhodnosti. Sú to často smutné príbehy. Ale pre niektorých len politický boj. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský hovorí, že aj keď chápe, že politici chcú oslovovať aj tie skupiny voličov, ktorí očkovanie odmietajú, ale "zdá sa mi trochu cez čiaru, aby si na očkovaní niekto robil politickú kampaň".

Kolega Ján Krempaský sa v rozhovore s Lengvarským snažil zistiť aj to, či bývalý vojak neoľutoval svoje rozhodnutie stať sa ministrom, a aký má pocit z výziev ktorým čelí. Jeho odpoveď bola veľmi konkrétna a pomyslela som si, že by si z neho mohli zobrať príklad aj niektorí ďalší ministri: "Tridsaťtri rokov služby v armáde z človeka len tak ľahko nevybijete. Keď sa povedalo, že sa má niečo spraviť, tak som to urobil. Nepremýšľam teda nad tým, či som šťastný, alebo nešťastný. Nefungujem spôsobom, čo by bolo, keby bolo. Skrátka ma oslovili. Dostal som dôveru to urobiť, tak to robím. Je to misia."

Čítajte: Lengvarský: Nezaočkovaní si za AG testy budú platiť. Hoc len na kúpanie

Lengvarský hovorí, že na príchod tretej vlny sa ešte stále vieme pripraviť. Na čo sa však nikto nemohol pripraviť, bolo tornádo, ktoré udrelo na juh Moravy. Zrazu víriaci sa vzduch, ktorý strháva strechy a unáša autá, nebol súčasťou akčného filmu alebo spravodajstva z Ameriky.

Aj následné zúfanie ľudí nad stratami a škodou bolo zrazu desivo blízko k našim hraniciam. Začali sme si klásť otázky, či tornádo mohlo vzniknúť aj na Slovensku a ak by sa niečo také malo stať, či sa o tom včas dozvieme.

Meteorológ Miroslav Šinger v rozhovore pre denník SME, ktorý pripravila Renata Zelná, hovorí, že predpovedať tornádo pre konkrétny okres je ťažké a v USA ich predpovedajú pre oblasti niekoľkých štátov.

Čítajte: Meteorológ: Predpovedať tornáda pre okres je nezmysel

Medzičasom Viktor Orbán nenechal nikoho na pochybách, čo najnovšie považuje za hrozbu a kto bude po migrantoch a liberáloch jeho nepriateľom v predvolebnom boji. Zákon, ktorý má oficiálne chrániť deti pred pedofilmi, je pomerne čitateľným vyhlásením vojny proti homosexuálom. A aj proti médiám, ktoré by sa odvážili šíriť obsah, ktorý maďarská vláda označí ako propagáciu homosexuality.

Komentátor Michal Havran podobne ako niektorí európski lídri hovorí: Už stačilo. "Maďarská fraška je urážkou nielen komunity, ktorá si svoju orientáciu nevybrala, ale všetkých, ktorí cítia, že v strednej a vo východnej Európe dnes vzniká hnedučká internacionála ľudí posadnutých sexuálnym životom ich spoluobčanov."

Havran upozorňuje, že "ak teda dnes Orbánova pogromistická mentalita, pevne naviazaná na horthyovský antisemitizmus, plánuje pred voľbami urobiť po utečencoch a Rómoch svoj nový terč z LGBT komunity, je povinnosťou politikov demokratického stredu rázne sa proti tomu postaviť".

Čítajte: Dokedy sa budeme prizerať popieraniu práv LGBT a ďalších skupín?

Konzervatívnejšia časť spoločnosti by mohla mať problém so švédskym filmom Rozkoš, ktorý rozpráva príbeh pornoherečky a je možné, že ho na Slovensku už nepremietnu.

Kolegyňa Kristína Kúdelová si na festivale Art Film v Košiciach film pozrela a napísala o ňom, že zatriasol publikom aj porotou. V tomto filme je psychické násilie zastúpené v takej miere, na akú nie sme zvyknutí, píše autorka.

Čítajte: Chcela rozkoš, zažila všetky druhy násilia. Na svet pornoherečky sa ťažko pozerá

Tento týždeň ma zaujal aj rozhovor so zakladateľkou mimovládnej organizácie Jeden rodič Evou Markovou, ktorá pomáha jednorodičovským rodinám. Rodič, ktorý ostane sám, či už ako následok úmrtia partnera, alebo rozvodu, nerieši len starostlivosť o deti, ale napríklad aj finančné problémy.

Kolega z Indexu Jozef Tvardzík sa s ňou rozprával o chudobe, ktorej občas tieto rodiny čelia, ale aj o psychicky náročných situáciách, pocitoch zlyhania a straty sebadôvery.

Čítajte: 333 eur? Štát sa o rodiny s jedným rodičom nestará, peniaze nestačia

Mnohí z vás onedlho budú cestovať na dovolenky, niektorí ďalej a niektorí len blízko. Ale aj v tomto období sme previazaní, lebo bezpečnosť nás všetkých závisí od opatrnosti a zodpovednosti individuálnych dovolenkárov.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME

