Pomáhajte a chráňte. Občanov, nie štatistiku (komentár)

Polícia občas poškodených odmieta už na vrátnici.

4. júl 2021 o 21:09 Nataša Holinová

Slušných policajtov je veľa, možno ich nájdete aj medzi svojimi známymi. A mnohí vám so znechuteným výrazom potvrdia, že základnou úlohou polície je mať tie správne štatistiky.

Heslo „pomáhať a chrániť“ je len taký rámec, čoho by sa asi zhruba tie štatistiky mali týkať.

Správne štatistiky znamenajú, že keby kriminalita príliš narástla, šéfovia budú kričať. Takže sa treba postarať, aby celkový počet trestných činov príliš neskákal.

Ďalej tu máme objasnenosť, to jest počet objasnených trestných činov. Ideálna by bola stopercentná, v realite to môže byť päťdesiat percent (ako v prípade sexuálneho zneužívania zverenej osoby v roku 2020) alebo aj sedemdesiat (sexuálne zneužívanie iných osôb v tom istom roku).

Čím bude vyššia objasnenosť, tým viac sa budú šéfovia usmievať a tým vyššie budú odmeny. Lenže pozor: keby objasnenosť príliš stúpla, nabudúce by sa mohla prepadnúť a šéfovia by zas kričali a nedajkristus, aby to bolo pred voľbami.

Urobiť správne štatistiky je teda celkom drina.