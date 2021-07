Kam sa podel premiér? (komentár)

Stratégia „ignoruj a panuj“ narazila na limity.

5. júl 2021 o 14:24 Peter Tkačenko

Ako tu zaznelo pred týždňom, koaliční lídri si zvolili zaujímavý model spolužitia s Igorom Matovičom – nechajú ministra financií, aby trepal, koľko sa mu bude ráčiť, a oni si urobia po svojom.

Ak si odmyslíme škody v podobe straty dôstojnosti, mohlo by to fungovať – ale len do chvíle, kým bude spor v rovine rečí a budú si môcť robiť po svojom. A tie dni sa pominuli.

V uplynulých dňoch sme mohli pozorovať, ako Matovič využil uvoľnený priestor a v konjunkcii s Borisom Kollárom verejne ponížil ministra zdravotníctva, keď zastavil jeho vo vláde schválenú stratégiu vynucovania očkovania. Nebudeme sa sporiť, či bol Lengvarského plán „dobrý“, podstatné je, že vďaka Kollárovi a Matovičovi je teraz dobrý akurát do koša.

A aby naozaj nikto nepochyboval, kto si vzal kľúče od miešačky, Matovič cez víkend verejne nelichotivo komentoval doterajší výkon Lengvarského, zadal mu úlohy a avizoval spôsob ich vyhodnocovania. Nevieme, kde bol Eduard Heger, ale nielenže nič neurobil, dokonca ho ani nikto nezháňal. Hanba je to len premiérova, ale ohrozuje všetkých.