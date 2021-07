Autor je prekladateľ a publicista

Keby vám niekto pred desiatimi rokmi povedal, že sa celkom vážne budeme rozprávať o takýchto veciach, čipy budú ešte len začiatok a argumentovať sa bude oveľa väčšími hlúposťami, neverili by ste.

Neverili by ste: mysleli by ste si, že už predsa musíme byť ďalej, inde a lepšie; že toto všetko sme už prekonali presne tak, ako sme prekonali osýpky a TBC a svetové vojny, a keďže sme pochopili, aké zlé a zbytočné to bolo, nechceme si to zopakovať.

Lenže my sme sa namiesto toho vrhli do priepasti, kde sú čipy vo vakcínach len úplný povrch. Pod ním to buble a verí sa tam úplne všetkému, ešte aj plochá zem je už dávno nudná a nestačí.

Sme ďalej: toto je triumf debility; pozor, nie debilov, ale toho debilného v ľuďoch. Úplne sa to odtrhlo z reťaze a neberie to ohľad na realitu. Respektíve takto: ak dôjde k zrážke presvedčenia s realitou, neomylne víťazí presvedčenie. Realita, teda to, čo sa za tým oknom aj naozaj deje, sa mýli.

Hlavne sa nikoho nedotknúť

Korona je nuda: čipy boli najprv v testovacích špachtliach a teraz sú vo vakcínach, ktorými vám zároveň vpichujú obyčajný vzduch. Alebo vodu. Je to placebo, ale zároveň je to prudký jed, pre ktorý o dva roky zomriete.

A zároveň budete neplodní a neplodné budú aj vaše deti a deti vašich detí.