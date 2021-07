Bezplatný vstup na futbal by mohol pomôcť

Prečo podporuje očkovanie majiteľ futbalového Slovana Bratislava.

7. júl 2021 o 18:38 Ivan Kmotrík st.

Autor je majiteľom ŠK Slovan Bratislava, holdingu Grafobal Group či televízie TA3.

Ešte nedávno sme nemali dosť vakcín a chvíľu dokonca ani dosť vhodných injekčných striekačiek. Dnes máme všetkého dostatok, len zaočkovaných nie.

Štátom platená kampaň zjavne nezaberá a začína sa diskusia, že zaočkovaní musia mať nejaké výhody. Čo s tým? Prečo niektorí ľudia nechápu, že cesta návratu k normálnemu životu vedie cez vakcináciu? Zrejme potrebujú motiváciu.

Osobne podporujem očkovanie a premýšľal som, ako upozorniť ľudí na potrebu zaočkovať sa.

Ako futbalový klub Slovan Bratislava sme ponúkli pre nás najprirodzenejšiu možnosť: Na každý z piatich najbližších domácich zápasov pustíme bezplatne až desaťtisíc divákov. Ich vstupenkou bude potvrdenie o druhom očkovaní.

Nezaočkovaní vystavujú riziku celú spoločnosť

Je to benefit, ktorý ako futbalový klub môžeme poskytnúť. Nie je to o našich tržbách, pretože vstup bude zadarmo.

Sledujeme tým cieľ naštartovať proces motivácie skupín ľudí, ktorí očkovanie z rôznych dôvodov odmietajú. A vystavujú tak riziku nielen seba, ale v podstate celú spoločnosť.

“ Vstup do reštaurácie, kina alebo divadla dnes nemôžete obmedzovať podľa rasy, náboženského presvedčenia alebo sexuálnej orientácie. Ani podľa zaočkovanosti. To by bola diskriminácia. „

Je to odmena za očkovanie, poďakovanie tým, ktorí prejavili zodpovednosť. A môže to byť aj motivácia pre tých, ktorí ešte váhajú.

Nemáme možnosť pretaviť ju do reality bez toho, aby takúto možnosť schválili hygienici a ministerstvo zdravotníctva. Napriek tomu, že nám to hygienici zatiaľ nepovolili (na futbalový zápas môže stále prísť maximálne 500 divákov - pozn. red.), budeme tento nápad presadzovať aj naďalej, keď sa situácia zlepší, pretože stojíme na strane vakcinácie.

V celom našom klube očkovanie presadzujeme. Väčšina hráčov, vedenia a realizačného tímu už zaočkovaná je. Niektorí po prekonaní Covidu zatiaľ čakajú, ale naše celkové nastavenie k očkovaniu je pozitívne. A chceme prispieť k tomu, aby také bolo aj v celej spoločnosti.

Nebola by to diskriminácia

Nedávno som počul názor ústavného právnika, že štát nemôže diskriminovať nezaočkovaných. Ten istý právnik však zároveň povedal, že štát môže vytvoriť prostredie, kde budú môcť súkromné firmy, naopak, zvýhodňovať zaočkovaných.

Napríklad tak, že zaočkovaní ľudia budú môcť voľne chodiť do reštaurácií. Alebo do kín a divadiel. Alebo na festivaly. Alebo – ako v našom prípade – na futbalové zápasy.

Úloha štátu je tu nezastupiteľná. Pretože bez právneho rámca nemôže žiadna súkromná firma zvýhodňovať zaočkovaných.

Vstup do reštaurácie, kina alebo divadla dnes nemôžete obmedzovať podľa rasy, náboženského presvedčenia alebo sexuálnej orientácie. Ani podľa zaočkovanosti. To by bola diskriminácia.

Ale štát to môže v rámci podpory očkovania umožniť. Hoc aj dočasne.

My k takémuto možnému benefitu pridávame možnosť druhého benefitu – vstup zadarmo. Netvrdíme, že je to riešenie všetkého, ale je to z našej strany pokus pomôcť dobrej veci, aj keď zatiaľ štátom a hygienikmi nepodporený.

A možno to bude aj inšpirácia pre iných v ďalších mestách a iných oblastiach spoločenského života.

Keďže veríme vedcom a odborníkom, že očkovanie je cesta von z pandémie a jej možných recidív, musíme očkovanie podporovať. Každý tam, kde môže, a tak, ako môže.