Keby každá opozícia zvrhávala vládu hlasovaním ľudu, systém by sa rozlial na kolomaž.

6. júl 2021 o 18:26

Čisto odborne sa stĺpček nevie vyjadriť k tomu, ako o referende rozhodne ústavný dvor.

Politicky je to jasné - vyhlásiť by mal protiústavnosť skracovania volebného obdobia. Keby totiž každá opozícia – či „iba“ každá druhá - zvrhávala vládu hlasovaním ľudu, politický systém by zareval a rozlial sa na kolomaž.