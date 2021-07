Pellegrini môže otvárať šampanské (komentár)

Vďaka Ústavnému súdu má opozícia tému na rok dopredu.

7. júl 2021 o 15:30 Peter Tkačenko

Článok pokračuje pod video reklamou

Zastavené referendum o predčasných voľbách so sebou vlečie toľko paradoxov, až sa z toho človeku krúti hlava. Prirodzene, tým najväčším je, že pre organizátorov je rozhodnutie Ústavného súdu azda aj politicky výhodnejšie, ako keby sa referendum konalo.

Súvisiaci článok Referendum za predčasné voľby nebude. Bolo by to protiústavné, rozhodol Ústavný súd Čítajte

Napriek všemožnej snahe koalície by bola nádej na dosiahnutie nadpolovičnej účasti mikroskopická. Vyšlo by tak najavo, že o nutnosti deložovať vládu je presvedčená od oka tretina voličov, téma by vyšumela a Robert Fico s Petrom Pellegrinim by museli vymýšľať niečo nové.

Takto budú môcť udržiavať voličov v prevádzkovej teplote a hromžiť na prezidentský komplot. A čo si budeme hovoriť, "zmarené referendum" je pre Fica či Pellegriniho oveľa vďačnejšia téma než privatizácia štátnych zdrojov a verejnej moci za ich vlád.