Naše životy sa stávajú predstavením a nie sme na to nachystaní (komentár)

Ako ťažko sa bude mladým dospievať?

26. júl 2021 o 17:15 Ondrej Podstupka

Obavy z toho, čo nadchádzajúce technológie spravia s hlavami generácie vyrastajúcich detí, sú takou samozrejmou súčasťou života ako presvedčenie, že táto generácia je skazená, nevychovaná a rozmaznaná.

Naši predkovia sa postupne báli kníh, potom časopisov, rádia, filmov, komiksov, televízie, rockovej hudby a internetu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Historický precedens nás učí, že deti to nakoniec zvládnu a v skutočnosti budú múdrejšie a lepšie ako my. No aj tak sme na rade, aby sme sa báli.

Nových technológií je priveľa, tak si za cieľ obáv vyberme ich spoločného menovateľa. Je ním zmena, ktorú sociálne siete priniesli do vnútorného prežívania našich životov. Zo života sa stalo predstavenie. Ľudí, ktorí zažili nástup sociálnych sietí až v relatívnej dospelosti, táto zmena už len ovanula, no vyrastajúca generácia detí ju schytala naplno.