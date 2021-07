Bolo by chybou otočiť sa západnému Balkánu chrbtom

Nastal čas ukázať, že nám skutočne záleží na stabilite a prosperite krajín v susedstve EÚ.

11. júl 2021 o 15:30 Martin Klus

Autor je štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí za SaS

Hoci by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že pod ťarchou pandémie covid-19 sa „európsky vlak“ plný dôležitých tém zastavil kdesi v medzistanici, nie je to tak. Iste, nájdu sa úlohy, ktoré sú z rôznych príčin už poldruha roka v tieni boja s koronakrízou. Krajiny Európskej únie si však vedia ustrážiť témy, ktoré považujú za prioritné, a v správny čas ich dostať do popredia.

Vhodnou príležitosťou na reštart úniovej diskusie býva striedanie polročného predsedníctva v Rade EÚ. Naposledy odovzdalo predsednícku štafetu Portugalsko Slovinsku. Je nepochybne náročné „kormidlovať Úniu“ v čase, keď sa Európania síce tešia z nádychu „voľnosti“ po mesiacoch prísnych opatrení, no súčasne rastú obavy zo šírenia delta variantu koronavírusu. Napriek tomu sa Ľubľana nemieni podvoliť pandémii.

Recepty na posilnenie Európy

Tak ako sa Portugalsko v prvom polroku 2021 nesústredilo iba na koordináciu opatrení v rámci EÚ a riešenie kritickej situácie, ani Slovinsko počas predsedníctva nemôže obísť nadčasovejšie otázky. Nehovoriac o tom, že práve v týchto týždňoch prijímajú členské štáty dôležité balíčky plánov obnovy, ktoré sa týkajú zelenej či digitálnej transformácie, inovácií a trvalo udržateľných riešení pre občanov.

Slovinsko je naším blízkym partnerom v regióne. Spoločne sme vstúpili do Únie, sme členmi eurozóny aj Schengenského priestoru, a to nás predurčuje zohrávať dôležitú úlohu pri formovaní európskeho projektu. Receptov na posilnenie Európy nie je nikdy dosť. Vláda SR a slovenská diplomacia preto vítajú hlavné priority slovinského predsedníctva v Rade EÚ, medzi ktoré patrí uľahčenie obnovy EÚ a posilnenie jej odolnosti, premýšľanie o budúcnosti Európy, posilnenie právneho štátu a európskych hodnôt, ako aj zvýšenie bezpečnosti a stability v susedstve Únie.