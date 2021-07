Príchod pápeža môže pre potratovú inkvizíciu veštiť nepríjemnosti (komentár)

Je pravdepodobné, že povie niečo ľudské, príčetné, progresívne a zrozumiteľné.

11. júl 2021 o 14:36 Mariana Čengel Solčanská

Autorka je režisérka



Kdekoľvek sme, mali by sme vytvárať sociálne priateľstvá, odmietnuť vojnu a globalizáciu ľahostajnosti. Naše sebectvo, nacionalizmus a rasové predsudky nás vrhajú do bezvýchodiskového stavu. Mátajú nás vlastné tiene, sme chorí nezáujmom o spoločné dobro. No aj v tejto chorej spoločnosti, slepej voči bolesti a negramotnej v starostlivosti o slabých a zraniteľných, sme povinní prekonať predsudky a osobné záujmy.

„Keď som toto písal, vtrhla nečakane epidémia…,“ napísal Jorge Bergoglio na úvod svojho listu a jeho slová o potrebe solidarity sú výzvou na ohľaduplnosť voči najzraniteľnejším.

A pred pár dňami zvolal z okna, že v septembri príde na Slovensko.

Jorge je pápež František a ten list je pápežská encyklika nazvaná Fratelli tutti. Všetci ľudia sú bratia.