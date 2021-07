Ak vás to nebaví, nevládnite (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Toto je taká republika, že z ničoho nič zatvoria hranice, potom sú protesty, objaví sa kopa štrku a Poliaci robia transparenty, na ktorých sa pýtajú, že čo to robíme. A potom sa tie hranice otvoria a nič sa nestalo.

Toto je taká republika, v ktorej Kolíková povie, aby sa stretli v stredu v kancelárii, ale Remišová povie, že nepríde a mali by sa stretnúť cez víkend na chate, načo Kolíková povie, že tam zase nepríde ona, načo Šeliga povie, že on by teda prišiel aj tam, aj tam, ak by bol záujem.

Viete si to predstaviť?

Toto je taká republika, že bývalý trojnásobný premiér sa zamaskovaný preváža po Bratislave na motorke a vyzerá pritom ako múmia. A užíva si slobodu, kým ešte je, a to je dobre, lebo už azda dlho ani byť nemusí, ktovie.

Toto je totiž aj taká republika, že Fero Imrecze vypovedá a Fico povie, že chudák Fero, teplo je a ešte ho aj určite mučia. A nezaznievajú pritom celkom pekné veci, lebo sa hovorí o úplatkoch pre Pellegriniho a Kažimíra a o kompromitácii politických oponentov. A my si pri tom môžeme položiť otázku.

Viete si predstaviť, že by Robert Fico používal štátne orgány na kompromitáciu svojich politických súperov? Viete si predstaviť, že by Pellegrini alebo Kažimír zobrali úplatok? No viete si to predstaviť?

No vidíte.

Čo je zodpovednosť?

Toto je taká republika, že ešte stále nezaočkovaný minister financií a tak celkovo aj všetkého ostatného povie, že s očkovaním je zle a môže za to minister zdravotníctva, ktorého si sám vybral. No a tak mu oznámi, že mu neposkytne peniaze na žiadnu poriadnu kampaň, lebo žiadne spoty nič nevyriešia a prečo by niekto mal byť za pekného, keď nie je za pekného on.