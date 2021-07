Na Slovensku sú aj „národniari“ eurohujeri (komentár)

Kontrolovanie hraníc je pre nacionalistov terorizmus.

11. júl 2021 o 15:58 Peter Tkačenko

Ako vie každý priemerný zberateľ otrepaných klišé, človek zistí, čo má, až keď to stratí. Napríklad taká sloboda pohybu cez vnútroschengenské hranice si roky v tichosti existovala, euroskeptici si ju pri bohovaní na „európsky superštát“ príliš nevšímali, ale keď sa pominula, tak pozorujeme dobreže nie celonárodné protesty.

“ Existencia hraníc a schopnosť kontrolovať ich prekračovanie patrí k základným atribútom štátu. „

Nechajme bokom, do akej miery majú byť počas pandémie priepustné hranice, aj tak by sme sa nedohodli. Ale bez ohľadu na neschopnosť ministra vnútra je fascinujúce, do akej miery sa v tichosti rozliezli všemožné typy cezhraničných kontaktov, ktoré mohli vzniknúť vďaka tomu, že z hraníc sa stalo povestné Husákovo korzo.

(Teraz by sa mohli v Smere rozčúliť, že komentátor Sme sa po nacistovi odvoláva aj na normalizačnú sviňu, ktorá nechala na hraniciach strieľať ľudí. Akurát sa dá predpokladať, že toto im z nejakého dôvodu prekážať nebude.)

Občania po vstupe do Schengenu akoby naozaj uverili rečiam o „zrušení hraníc“, mnohí na tom postavili svoju existenciu a úprimne ich zaskočilo, keď štáty na bezprecedentnú krízu zareagovali obnovením hraničných kontrol v kombinácii s karanténnymi opatreniami.