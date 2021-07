Čaputová dodržiava pravidlá, to sa na Slovensku neodpúšťa (komentár)

Fico potvrdzuje svoju povesť protiústavného sudcu.

12. júl 2021 o 15:41 Peter Tkačenko

Že sa po zamietnutí referenda ozve jačanie na adresu prezidentky, ktorá sa drzo obrátila na Ústavný súd, sa dalo čakať. Najotupnejšie na tom však je, že aj pri tomto záškodníctve zúfalo chýba akákoľvek originalita.

Samotné rozhodnutie a zdôvodnenie súdu teraz odložme nabok s tým, že aj my, odporcovia referendovej demokracie, by sme si zaslúžili o čosi poctivejšiu robotu. Ale nadávať Zuzane Čaputovej, že sa obrátila na súd? To je dobré len na to, aby sme bezpečne odhalili politických hochštaplerov. Dlhodobo a spoľahlivo.

Najväčší ozembuch Smeru sa totiž mýli, keď vraví, že taký zločin ako Čaputová by si nedovolil ani Andrej Kiska. Ľubošovi Blahovi okrem charakteru chýba aj pamäť, inak by predsa vedel, že Kiska urobil počas referenda proti homosexuálom presne to isté.

A kto sa naňho zato hneval? Kresťanistická klika, ktorá dnes slúži Igorovi Matovičovi. Našli sa!