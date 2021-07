Chcela som stretnúť chlapca, ktorému som zmenila život

Autorka je redaktorkou českého Deníka N

Vidím to ako dnes. December 1991. Chudý chlapec s velikánskymi čiernymi očami a vlasmi ako uhoľ. Má teplú bundu, kufrík a tašku.

O tridsať rokov som tak blízko. Verila som, že sa zase stretneme. Že mu poviem: Tak to som ja, ktorá som vám vtedy vstúpila do života a na chvíľu vzala váš osud do svojich rúk.

Lenže...

Článok pokračuje pod video reklamou

Cesta k smútku a samote

Do Vianoc 1991 zostáva necelý mesiac. Moje novinárske začiatky. Pramalá skúsenosť, zato obrovská túžba po úspechu a dobrodružstve. Snaha informovať, ale tiež šokovať a najmä meniť svet k lepšiemu.

Takmer každý novinár to má. Ambíciu, aby po našich článkoch padali vlády, prezidenti podávali demisiu a tanky sklopili hlavne, zaskočené hanbou za to, čo napáchali.

Je to skoro tridsať rokov, ale tá chvíľa sa mi stále vracia. Príbeh chlapca z bieloruskej černobyľskej zóny nevymazali ani zemetrasenia, vojny, hromadné hroby a tisíce utečencov.

Vtedy mal dvanásť rokov. Dnes je to zrelý muž, do ktorého životnej cesty som zasiahla tak rázne, že som ju zmenila na kruhový objazd a potom ho z neho poslala opačným výjazdom. Do neistoty, počiatočnej samoty, neporozumenia a zúfalého smútku.

Krajina, kde spadol spád

Žil vtedy v detskom domove v bieloruskom meste Rečyca (po rusky Rečica), päťdesiat kilometrov od administratívneho centra Homeľ (po rusky Gomeľ).

Prišli sme tam s fotografom Ondrejom Nemcom odhodlaní napísať reportáž, pri ktorej by oko nezostalo suché. Redakčné zadanie znelo: choďte do černobyľskej zóny, kde je detský domov s deťmi, ohrozenými vo dne v noci rádioaktivitou z výbuchu jadrovej elektrárne v ukrajinskom Černobyli v roku 1986.