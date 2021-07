Komunisti mali miestne výbory, títo majú facebook (komentár)

Politika prestala byť súbojom ideí.

13. júl 2021 o 15:29 Vladimír Leksa

Autor je biochemik a imunológ, pôsobí v SAV a MUW

Prednedávnom sme pozerali film, ktorý sa takmer celý odohrával v blázinci. Odtiaľ bol už len krôčik k slovenskej vládnej koalícii, a tak sa rozprúdila živá debata.

„Keby išlo iba o rybársku loď,“ pokýval som hlavou, „tak mi to až tak neprekáža. Horšie je, keď sa blázni zmocnia vlády. To už ťa potom priamo ohrozujú, ani na more nemusíš vyplávať.“

Odpil som si z pohára červeného vína.

„Skutočného blázna ani normálne nerozoznáš,“ povedal môj priateľ Simpson, „ale len čo sa dostane ku kormidlu, je to jasné.“

„Ale kto ho k tomu kormidlu postavil?!“ zapojila sa jeho francúzska manželka Eugénia, ktorá sa podobá tak trochu na Catherine Deneuveovú v tom filme s Belmondom, ktorého názov si nepamätám.