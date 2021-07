Keby sa to stalo mojej dcére, ako by som vypovedala?

V momente, keď sa násilie prevalí, svet sankcií sa nasilu prepojí so svetom pomoci.

14. júl 2021 o 15:05 Ida Želinská

Autorka je sociálna poradkyňa

Stane sa to. Niekomu – dieťaťu, dievčaťu, žene – bolo brutálne ublížené. Až tak, že o nich povieme, že sa stali "obeťou".

Vždy, keď sa taká vec dostane na verejnosť a všetci sme v šoku z toho, že sa to vlastne udialo blízko, nie v nejakej tmavej ulici, ale vo vedľajšom byte, v škole, tábore, tak sa volajú odborníčky a odborníci. "Vyjadrite sa. Vysvetlite."

Vtedy hovoríme o tom, ako sa nesmie ubližovať obetiam, ako sa nemá bagatelizovať ich prežívanie ani sa ich pýtať na to, kde urobili chybu, objasňujeme mechanizmy, pre ktoré sa boja hovoriť o tom, čo sa stalo, vysvetľujeme, aké nízke percento z nich klame. Všetko sa zdá jasné.

A potom sa pozrieme cez plece. Otvoríme šanóny, v ktorých sú naše stanoviská ku konkrétnym situáciám – správy, výpovede, posudky. A tie sú iné.

Znásilnili ju? Určite klame

Modelovať ideálny svet je jedna vec. A niečo úplne iné je stáť aktérom zoči-voči, poznať ich mená, vidieť ich príbehy v kontexte.

Napríklad záznam o tom, čo sa stalo v jednom detskom tábore. Na políciu bolo ohlásené znásilnenie a my si o dva roky neskôr môžeme čítať niekoľko strán o tom, ako ľudia z tzv. pomáhajúcich profesií – riaditeľka, profesionálny rodič, vedúca výchovy z detského domova – hovoria o dievčati, ktoré poznajú a ktorému možno niekto ublížil.

Čítame a nemôžeme uveriť: "V minulosti s ňou riešili vážne problémy, týkajúce sa klamstiev z jej strany."

Čože? Keby ti povedala tvoja dcéra, že jej niekto ublížil, tak si práve s ním chvíľu voláš a len tak mimochodom mu povieš, že jej netreba veriť? Veď kedysi kradla drobné z peňaženky a vymýšľala si príbehy, keď meškala z prechádzky? Je teda možné, že si vymyslela aj násilie?

"Vedúca výchovy uviedla, že dievča má vzťahové problémy, keďže nedokázalo nadviazať nejaký bližší vzťah k profesionálnej rodine. Vzťahy, ktoré uzatvára, sú povrchné. Ani u nich v zariadení si dosiaľ nevybudovala bližší vzťah s nikým. Je to traumatizované dieťa. Nikdy nezažila lásku dospelého, bezpečný vzťah a toto sú prirodzené dôsledky."

Ako? Nikdy nezažila lásku dospelého? A čo potom v tom systéme, do ktorého bola zaradená odmalička, zažila?

"V týchto táboroch boli s ňou len tie problémy, že tam prestriedala dvoch - troch chlapcov, teda že s nimi mala pohlavný styk, čo im potom referovali jej súrodenci, ktorí ju buď videli, alebo sa sama pochválila. Im sa však nikdy k tomu nepriznala. Ona sa skôr riadi pudmi."

Vážne? Stačí, aby o tebe niekto čokoľvek povedal? Síce si sa nepriznala, ale aj tak je všetkým naokolo jasné, čo si zač?

Hovorím si: To čo je? Veď oni musia vedieť, čo s ňou tými slovami robia. Vykreslili ju – pred políciou, pred súdom – ako klamárku, ako citovo plochú, odrazí sa to vo výsledku.

A potom sa na tie výpovede pozriem z druhej strany, z tej našej, ľudí, ktorí pomáhajú. Ako prvé mi napadne, že to mohla byť aj zbabraná zápisnica. Nemusí to byť zlý úmysel, nemuseli si všimnúť, čo mimovoľne povedali a potom bez čítania podpísali. Možno ani nemajú na podobné situácie manuál, nevedia, na čo si dať pozor.

Ibaže v tom to nie je.

Stačilo si predsa, predtým, než sa čokoľvek napísalo či povedalo, urobiť krátky test: Keby sa to stalo mojej dcére, ako by som vypovedala?

Lebo o cudzích obetiach sa hovorí ľahko.

Stále tie isté predsudky v spisoch

Nestalo sa to iba v tomto jednom príbehu. Ľudia nadupaní teóriou, s titulmi, na pozíciách, ktoré im dávajú možnosť ovplyvniť niečí život (mňa nevynímajúc), zoči-voči situácii, kde bolo prítomné násilie, zneistejú. Pochybujú.

Veď čo si majú myslieť o obeti, ktorá vôbec nepomáha a správa sa... skrátka netakticky? A čo si myslieť o páchateľovi, keď ho (najčastejšie a naozaj) poznajú ako "slušného človeka"? Ako o tom, ako ich vidia, majú vydať svedectvo?

To od nich totiž chcú administratívne autority – polícia, prokuratúra, súdy. Žiadajú stanoviská, najlepšie v písomnej forme. Svet sankcií a silových rozhodnutí sa tak v momente, keď sa násilie prevalí, nasilu prepojí so svetom pomoci. Statické skúmanie, čo sa stalo "vtedy, na tom mieste", narazí na pružné, podľa potrieb sa neustále meniace procesy.

Vôbec nie je jednoduché vybalansovať to, keď vaša expertná výpoveď o obeti je (obvykle) jedna, ostáva zaznamenaná, nie je možné každú chvíľu ju dopĺňať, ale procesy pokračujú a vy dostávate nové a nové informácie.

Kým však nie ste na mieste obete, neuvedomíte si to. Kým nebeháte medzi pojednávaniami a výsluchmi, kým hodiny neštósujete dôkazy, kým sa z vás nelejú peniaze za zastupovanie a odborné rady, ani si neuvedomíte, akú silu majú tie drobné odborné stopy, ktoré zanechávate v ich spisoch.

A tie zlé, či skôr "zle napísané" alebo "zle povedané", sú si navzájom veľmi podobné. Opakujú sa v nich stále tie isté predsudky, stereotypy a alibizmy oblečené do odborných termínov. Stačí sa začítať.

Čierne body pre obete

Otvorme spis, kde sa nepíše o nejakom bežnom rozvode, ale o úteku pred násilím. Až takým, že súd (a nie na prvý šup ani od stola) vydá zákaz priblížiť sa k žene. A potom si čítajme v zápisnici, v ktorej sociálna pracovníčka pred iným súdom zastupuje dieťa, ktoré pri tom bolo. Čo sa pýta matky? "Naozaj si myslíte, že ten zákaz priblíženia k vám je dôvodný? Ako teraz, keď ste ho konečne dosiahli, budete otcovi odovzdávať syna? Bolo nutné riešiť to takto?"

Inokedy hovoríme o žene, ktorá má v ruke právoplatné rozhodnutie o treste pre muža, ktorý jej roky ubližoval. A opäť sa rozhoduje o jej dieťati. A vtedy sa táto matka dočíta, že sa "neustále stavia do roly obete domáceho násilia". Azda ňou aj je, či nie?

Na opačnom konci Slovenska si v ďalšej správe prečítame, že: "Matka odmietla ponúkanú mediáciu s tým, že sa bojí manžela, čo hodnotíme ako nespoluprácu." Buch. Nikomu tam neprekáža, že tá žena žije v krízovom centre a tento typ pomoci (postaviť obeť a agresora na jednu plochu a snažiť sa o to, aby sa dohodli) je poškodzujúci. Nie, podľa expertky má obeť čierny bod.

V ďalšom, dokonca znaleckom, posudku sa dozvieme, že žena, ktorá skončila s rozbitou hlavou a niekoľkými zlomenými rebrami, nemá znaky "viktimizovanej osobnosti". Takže sa to síce stalo, ale vlastne akoby sa takmer nič nestalo. Jej trauma je asi ako po páde z bicykla. Tá nenápadná veta sa však bezpochyby odrazí na výške trestu pre násilníka.

Alebo počúvame z nahrávky výpoveď sociálneho pracovníka, ktorý vo výsledku skúmania vzťahov v rozdeľujúcej sa rodine súdu navrhuje: "Ten chlapec, tam predpokladám, že jeho vzťah s otcom sa už nenapraví. Ale to dievčatko je ešte malé. Treba ju vziať, aj keď nechce. Chvíľu bude plakať, potom sa uvoľní. Otec má potenciál ju presvedčiť, že to, čo sa u nich dialo, bolo situačne podmienené a nanovo si s ňou vytvoriť vzťah. Musí mať predsa v živote funkčný mužský vzor."

"Zlé" odborné správy o životoch obetí násilia majú niečo spoločné: odborníci a odborníčky im pripisujú veľkú silu. Od obetí chceme, aby boli dôveryhodné, teda morálne. Mali by dokázať pripraviť svoje deti na kontakt s človekom, ktorý im ubližoval. Mali by to, čo sa im dialo, opísať tak, aby nevznikol ani tieň podozrenia – teda nie v útržkoch.

Odvolania, sťažnosti, žiadosti o preskúmanie... Kde na to všetko vezmú obete násilia zdroje? Peniaze, čas, odvahu, spojencov)? No veď ani nevezmú, nemajú odkiaľ.

Reflexia je nutná

Pomenovanie a pochopenie, že ľudia z pomáhajúcich profesií sú rovnakí svedkovia, presne takisto chybujúci ako ktokoľvek iný, a preto na ich (na naše) výstupy treba nazerať rovnakou optikou – nie ich prijímať, ale podrobiť kritickému pohľadu. Môžu byť zaťažené stereotypmi. Rutinou. Môžu vychádzať z teórií, ktoré súčasná veda dávno vyvrátila.

Selektívne, nesprávne, jednoducho "zle" napísané správy a stanoviská menia život obetí. Predlžujú čas, v ktorom bojujú o uznanie toho, že im bolo ublížené, o ten generálny pardon.

Zaslúžia si, aby sme sa, bez strachu, bez zábran a zároveň bez kolegiality pozerali drobnohľadom, ako sa o nich – odborne – hovorí. Nielen v teoretických článkoch či na akademickej pôde, ale priamo tam, kde naše stanovisko môže zmeniť výsledok ich sporu.