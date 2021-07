Rodičovský bonus? Pôjde o víťazstvo ideológie nad rozumom (komentár)

Ekonómovia bonus neschvaľujú, Krajniak však má výhodnú pozíciu.

14. júl 2021 o 15:49 Eduard Žitňanský

Debata o dôchodkovej reforme zamrzla na tom, že v koalícii nie je dohoda, zjednocujúci názor na Krajniakov rodičovský bonus.

Princíp nápadu ministra sociálnych vecí je v tom, že pracujúce deti majú svojim rodičom prispievať priamo k dôchodku piatimi percentami zo svojej hrubej mzdy. Títo ľudia by neplatili vyššie odvody ako doteraz, iba by o sumu, ktorá pôjde priamo ich rodičom, platili menej do Sociálnej poisťovne.

To je problém. Vyčíslený na 700 miliónov eur predstavuje hrozbu deficitov.

Práve preto sa ozval bývalý minister financií a súčasný premiér Eduard Heger. Zapochyboval o tom, či návrh bude úspešný aj z pohľadu verejných financií.