Poďakujme Ústavnému súdu

Ústavný súd má silné leto.

14. júl 2021 o 17:14 Peter Tkačenko

Čo by sme tajili, vždy máme radosť, keď dá niekto po prstoch z moci hygienickej poverenému protektorovi slovenskej krajiny Jánovi Mikasovi, a čerstvé rozhodnutie Ústavného súdu nebude výnimkou. Dôvodom je okrem čírej zlomyseľnosti aj láska k právnej čistote a pud sebazáchovy pociťovaný voči sebe aj miestnej občine.

Veronike Remišovej sa to síce zdá čudné, ale Ústavný súd núti výkonnú moc, aby pri chvályhodnej snahe obmedzovať šírenie koronavírusu, obmedzovala ľudské práva prostredníctvom na to určených orgánov, zrozumiteľne, v primeranom rozsahu a zodpovedajúco to odôvodňovala.

To napokon aj zvyšuje šancu, že občania budú rešpektovať obmedzenia. Núka sa výhrada, že nález zvyšuje už aj tak strašidelný chaos, ale to je nevyhnutný krok k tomu, aby vo vláde pre blaho všetkých pochopili, že aj počas pandémie platia zákony.