Venovanie je ako pohladenie, ktoré zostane

Autorka je režisérka

Vydala som knihu. Nie, naozaj si na tomto mieste nechcem nenápadne robiť reklamu, no musím túto skutočnosť spomenúť, pretože priamo súvisí s tým, čo v mojom živote nedávno zasvietilo a naplnilo ma nádejou.

Naozaj zasvietilo.

Pretože inak som mala pocit, že žijeme obdobie temné, že čosi dôležité zhasína a nedokážeme tomu pomôcť. Bojujeme s následkami pandémie, s tými emocionálnymi, ale aj s materiálnymi, všetci sa musíme vyrovnávať s tým, že niektoré veci už nebudú ako predtým a že tak, ako nás kedysi do krvi rozoštvávali a rozdeľovali názory na Mečiara, teraz je to očkovanie a povinná karanténa.

Vezieme sa na vlne vyčerpanosti, sklamania a vzájomnej nevraživosti. Ak sa chcete presvedčiť, aký mierny a dobroprajný je náš národ, choďte si prečítať diskusiu pod akýmkoľvek nekonfliktným príspevkom na facebookovom profile prezidentky alebo pod úplne hocičím na tému covidu, migrácie, interrupcií či práv LGBT+.

Dokonca ešte aj to oznámenie návštevy pápeža je pre mnohých ľudí príležitosťou vyvrhnúť zo seba to najhoršie, čo sa tam roky skrývalo a teraz sa zrazu odvážilo von posilnené vedomím, že sa to už môže a že čím hnusnejšiu vec kamsi napíše, tým viac súkmeňovcov mu bude tlieskať.

Čo platí proti palici?

Donedávna som si myslela, že všetci akosi ctíme nepísanú dohodu, že ak má napríklad nejaký spoludiskutér iný politický názor, neznamená to, že je v poriadku priať mu smrť detí, hromadné znásilnenie alebo zomieranie na šibenici.