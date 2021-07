V klimatizovanej sále čas netlačí a boj za klímu je aj tak príliš drahý (komentár)

Áno, je možnosť aj nekonať.

15. júl 2021 o 14:34 Matúš Krčmárik

Článok pokračuje pod video reklamou

Samozrejme, nemusíme nič robiť. Alebo teda mali by sme aspoň naoko tráviť nejaký čas rokovaniami o technikáliách a o štyri roky si povedať, že ak do roku 2030 máme znížiť emisie o 55 percent, ako to navrhuje Európska komisia, bolo by to už príliš drahé. Takže nemožné, to predsa občanom neurobíme.

Súvisiaci článok Zelené opatrenia sa dotknú všetkých, autá s emisiami sa vytratia Čítajte

A tak posunieme termín, lebo veď čas v klimatizovanej rokovacej sále netlačí, dokonca aj hranolčeky v Maison Antoine predávajú prakticky nonstop.

Môžeme, bude to demokratické rozhodnutie zvrchovaných krajín s politikmi vždy pripravenými chrániť záujmy občanov. Aspoň si to tak môžeme navrávať.

Môžeme sa prizerať na ďalšie tornádo na Morave, ďalšie suchá, ničivé búrky. Možno už aj do Stredozemného mora príde cyklón ako v Amerike, ale veď čo, jedno stratené leto Chorvátov na kolená nepoloží, keď už prežili koronu.