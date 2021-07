Na akých ideáloch vznikla Slovenská republika? (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Pčolinský, teda nie ten Pčolinský, čo je v parlamente, ale jeho brat, čo bol pre zmenu riaditeľom tajnej služby, bol naďalej v kolúznej väzbe. A navštívila ho tam mama a povedala, že ani zle sa nemá, len ten Neflix mu chýba, lebo nuda, a aj klimatizácia by sa zišla, lebo teplo.

A to boli tie drastické podmienky, za ktorých zjemnenie tak vehementne bojoval Boris Kollár.

Okrem toho bolo pomaly jasné, že ani z vládnych novín nič nebude, ako vlastne z prakticky všetkých nápadov Igora Matoviča. A ako pri prakticky všetkých nápadoch Igora Matoviča to bolo skôr dobre.

Našťastie však, ako každý rok, aj tento rok bude úroda, takže pohlavári vyrazili na vidiek a do polí a požmolili klasy a pokývali nad nimi hlavami a zamyslene na ne hľadeli a vznikli fotografie.

O právnom štáte

Ďalej: Smer sa obrátil na Ústavný súd pre opatrenia na hraniciach a Ústavný súd rozhodol, že opatrenia sú protiústavné, takže to bol dobrý ústavný súd, nie ako ten ústavný súd, ktorý pred týždňom rozhodol o protiústavnosti referenda. No a v dôsledku tohto rozhodnutia sa opatrenia na hraniciach ešte sprísnili.

“ Nejakí ľudia začali chodiť pred bydliská odborníkov a chceli sa s nimi porozprávať o tom, prečo tí odborníci vraždia deti, a keď ich tam nezastihli, tak aspoň vynadali všetkým naokolo. A polícia povedala, že keby niečo, tak treba volať. „

A Sme rodina sa hotovala do zmeny ústavy o tom referende, ale premiér Heger im tak decentne povedal, že najskôr o pol roka, moji milí.

A Robert Fico zase vyrazil do boja za obranu právneho štátu (áno, čítate dobre) a chcel sa stretnúť s niekým z Európskej únie (teraz mu bola dobrá), aby porozprával, ako tu neexistuje právny štát (nie ako za jeho čias), lebo Pčolo nemá Netflix a Fera vo väzbe určite mučia a ešte je aj teplo.

No a výpovede kajúcnikov sa trochu obtreli aj o ministra vnútra Mikulca, konkrétne sa oňho obtreli trochu dosť, lebo vraj zobral úplatok. No a my nevieme, či to je pravda, ale môžeme si pripomenúť slová Igora Matoviča z obdobia pred voľbami, podľa ktorých stačí podozrenie a je koniec.