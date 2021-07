Heger bude ešte prekvapený (komentár)

Rozklad zaľudí by premiér nemal bagatelizovať.

18. júl 2021 o 15:08 Peter Tkačenko

Ak už nikto iný, za existenciu zaľudí by mali byť vďační prinajmenšom politickí redaktori. Uprostred zúriaceho leta a zavárania uhoriek nás ako poslovia bohov zásobujú politickými udalosťami.

Nadchádzajúce definitívne rozštiepenie a faktický zánik strany síce budú znamenať vyčerpanie tohto rezervoára, ale nezúfajme, narazí sa tým sud nový.

Totiž, hrabať sa v tom, ktorý začlovek narobil na straníckom piesočku väčšie hlúposti (a narobili ich všetci), dnes nemá zmysel a pripomína to skôr patológiu. Je to pekná a záslužná práca, ale nemôžeme ňou obťažovať nikoho, kto sa sám neprihlási, že ho baví rezanie mŕtvol, skúmanie hnijúcich útrob a ukladanie zhubných nádorov do formaldehydu.

Ale nezúfajme, zápas Márie Kolíkovej s Veronikou Remišovou (alebo naopak), bude mať vplyv aj na dosiaľ organickú hmotu, ktorá javí známky života a má ambíciu v ňom pokračovať. Ako inak, máme na mysli vládnu koalíciu.

Ako vieme, Eduard Heger vec bagatelizuje s tým, že obe krídla sľúbili podporu vláde, takže nemá problém. To sa asi bude čudovať.