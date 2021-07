Naď rozhadzuje peniaze. Nepýta sa koaličných partnerov ani odbornej verejnosti

Nominant OĽaNO vedie ministerstvo menej transparentne ako SNS.

21. júl 2021 o 15:41 Martin Kugla

Autor je politológ a publicista

Predstavte si, že by ministerstvo zdravotníctva chcelo nakúpiť zdravotnícku techniku. Nezverejnilo by však, akú a s akými parametrami. Minister by odkázal, že všetky informácie poskytne až po podpise zmluvy.

Takéto niečo sa stalo na obrane. A ministrovi Naďovi to prešlo. Bez akejkoľvek pozornosti verejnosti či protestov koaličných partnerov.

Namiesto transparentnosti utajenie

Pred niekoľkými rokmi dostalo Slovensko od Američanov ponuku na grant 50 miliónov dolárov, ak nakúpi zo Spojených štátov výzbroj aspoň za dvojnásobok (program ERIP).

Keď po nástupe novej vlády z ministerstva obrany (MO SR) prenikli informácie, že grant chce využiť na nákup ďalších dvoch vrtuľníkov Blackhawk pre špeciálne sily, vzbudilo to prekvapenie.

Namiesto toho, aby v duchu deklarovanej transparentnosti minister Naď otvoril s odbornou verejnosťou diskusiu, ako tieto prostriedky čo najlepšie využiť, osobne zakázal poskytovať akékoľvek informácie s odôvodnením, že by mohli byť ohrozené rokovania a cena.

To je zavádzajúci argument – koncepčné zámery aj nákupy zbraní sú v západných demokraciách predmetom verejnej a politickej diskusie. Utajené bývajú len niektoré technické parametre výzbroje.