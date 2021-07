Zničujúca je sila rozvodnenej rieky

Zdá sa, akoby Boh nedodržal svoju časť zmluvy. Ale to človek musí prehodnotiť svoje činy.

20. júl 2021 o 14:23 Jakub Pavlús

Autor je teológ a farár, pôsobí v Českej republike



V nedeľu som tak, ako to mám posledný rok raz za mesiac vo zvyku, vyrážal na bohoslužbu do Jeseníka. To je malé kúpeľné mesto ležiace presne na druhej strane hrebeňa pohoria Hrubý Jeseník, kde bývam. U nás svietilo slnko a mal som tak v pláne rodinný výlet, pretože v Jeseníku je takmer tak krásne ako u nás v Šumperku.

Lenže asi po desiatich minútach v aute mi telefonovala organistka, že zrejme nepríde na bohoslužbu, pretože v Jeseníku je momentálne totálny prívalový lejak a ona v takom počasí nikam nejde. Nasledoval rýchly pohľad na radar, odvoz detí s manželkou späť do Šumperka a otočka opäť, tentoraz už samostatne do Jeseníka.

Po presune na severnú stranu hôr som sa už nečudoval, že organistka možno nepríde. Silný prívalový dážď tu z lesných ciest vyplavoval blato na cestu. O pár stoviek výškových metrov nižšie tečie rieka Bělá. V tom čase už v treťom stupni povodňovej aktivity.

Na ceste vedľa nej bolo desať centimetrov tečúcej vody, ktorá pritekala z okolitých polí a lúk. A to všetko vo výsledku spôsobené hodinovým prívalovým dažďom. Ak by pršalo o hodinu dlhšie, bola by to pre miestnych katastrofa, už takto vytopilo niekoľko domov.