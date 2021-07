Pápež ako pilotný projekt (komentár)

Čokoľvek by vláda urobila, schytala by kritiku.

20. júl 2021 o 15:14 Peter Tkačenko

Zbabelšia kategória politikov fňuká vždy. Či to bol Fico, Pellegrini, Matovič, alebo Heger, podchvíľou sa poľutovali, aké majú ťažké položenie. Čokoľvek urobia, odnesú si za to kritiku, povážte!

No kto by to bol povedal – akékoľvek opatrenia majú kritikov aj obhajcov. Treba byť naozaj pribrzdený, aby sa vám z toho zrýchľoval tep.

V prípade opatrení pri chystanej návšteve pápeža však treba uznať, že vláda by si to zlízla za hocičo a z viacerých strán naraz.

Napríklad teraz sa z jednej strany pýtajú, prečo práve a jedine na pápeža sa môže prísť pozrieť viac ako tisíc ľudí, z druhej zasa, že je zločin proti ľudskosti pýtať od nich očkovanie.