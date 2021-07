Kolíková nebude sedieť v kúte (komentár)

Žitňanská by si kandidatúrou na podpredsedníčku koledovala o hanbu.

21. júl 2021 o 17:25 Peter Tkačenko

Je to len pár dní, čo na tomto mieste zaznelo, že vnútorné pomery u zaľudí už by nemali byť predmetom záujmu pozorovateľa politiky, ale skôr patológa so špecializáciou na hnilobné procesy v útrobách odumierajúcich organizmov.

Nuž, každý sme nejaký a tento rozklad je svojským zvráteným spôsobom utešený.

Mária Kolíková odvolaním štátneho tajomníka, ktorý sa vracia do parlamentu, aby odtiaľ vyhodil lojalistku Veroniky Remišovej, zvolila hru, ktorá už nemôže mať dobrú koncovku. Remišová má výnimočne pravdu, keď hovorí, že je to dehonestácia a redukovanie funkcií na mocenské figúrky. Akurát to isté spravila sama v strane, aby zabránila snemu.

Kolíková teda bude mať v klube väčšinu a je zrejmé, že sa nebude zdráhať ju použiť.