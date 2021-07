Orbán by sa mal v referende opýtať na členstvo v EÚ (komentár)

Maďarský premiér zase predstiera, že sa ide poradiť s národom.

23. júl 2021 o 16:10 Zuzana Kepplová

Chcete, aby deťom ukazovali škaredé „hanbaté“ obrázky? A aby ich niekto navádzal na zmenu pohlavia? V Orbánovom referende to nebude stáť celkom takto, ale aj decentnejšia formulácia nenechá nikoho na pochybách, ako by mal odpovedať, ak sa chce považovať za slušného človeka.

U Orbána vybrúsili umenie sugestívnych otázok až na takú úroveň, že to vylučuje politickú debatu a žiada sa odpoveď v podobe satiry. Takže nie, neželáme si, aby sa do učebníc vkladali výstrižky z Tabu, na hodinách občianskej náuky išli v slučke operácie zmien pohlavia a hneď po večerníčku odvysielali Brokeback Mountain aspoň raz do týždňa.

Sarkazmus bokom, tu sme pri referende.

Celá vec sa začala legitímnou snahou sprísniť zákony proti pedofílii v reakcii na škandalózne nízky trest, ktorý dostal bývalý diplomat, keď našli v počítači tonu pornografického materiálu s vyobrazeniami detí. Čosi bolo treba spraviť s legislatívou.

Na poslednú chvíľu však k zákonu prilepil poslanec Fideszu pasáže, ktoré sa postarali o humbug.