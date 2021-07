Protestujúcim pred parlamentom nechýba nič. Ani potreba byť nešťastní

Všetko dobré je na niečo zlé.

25. júl 2021 o 14:27 Mariana Čengel Solčanská

Autorka je režisérka

Byť nešťastný je základnou životnou potrebou, napísal Paul Watzlawik v knihe Úvod do nešťastia. V nedeľu by sa tento americký psychiater so slovanským priezviskom dožil sto rokov. To, že patril medzi najvýznamnejších psychiatrov, nie je, pravdaže, zásluha slavianskych génov, ale sústavného štúdia a systematickej práce.

Článok pokračuje pod video reklamou

Jeho myšlienky by sa dali zhrnúť aj tak, že keby nebolo nešťastníkov, nebolo by ani charitatívnych organizácií, ktoré sa o nich chcú stoj čo stoj starať. Keby nebolo opilcov a násilníkov, nenašli by si ľudia, ktorí túžia niekomu sa obetovať, životného partnera.

A my, liberálna kaviareň, aby sme mohli byť dostatočne ironickí a cynicky argumentovať Spenglerom (Zánik západu…), Kantom (morálny imperatív…) alebo Freudom (všetko ovplyvňuje libido…), nutne potrebujeme simplexné, prípadne nekultúrne hovädá.