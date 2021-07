Pacienti pred parlamentom, pacienti v parlamente (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Zomrel Milan Lasica a hneď sa hovorilo, že to bolo pre očkovanie. Potom sa síce rovnako nepravdivo, ale aj tak hovorilo, že bol agent ŠtB, takže zle; zároveň sa hovorilo aj to, že tú ponovembrovú demokraciu tiež nejako príliš zastával, takže rovnako zle.

Poslanec, ktorého meno sa nevyslovuje, povedal, že Lasica bol fajn, kým sa nevyjadroval o politike, a potom ten istý poslanec jeden Lasicov výrok o politike odcitoval, lebo konkrétne tento mu pre zmenu vyhovoval – len neexistoval rozhovor, v ktorom by ho Milan Lasica aj povedal.

Hovorilo sa, že keď príde pápež, tak sa s ním budú môcť stretnúť zaočkovaní, takže témou sa zase stalo delenie ľudí na dve kategórie, žlté hviezdy a pribudol aj apartheid.

Ľudia pred Štúdiom L+S vzdávali Milanovi Lasicovi úctu a internetom sa šírili správy, že sídlo francúzskeho premiéra v Paríži horelo, čo nebola pravda.

Štefan Harabin sa postavil na kopec a tvrdil, že koronu ešte nikto nevidel. Keď to vraví Harabin a stojí pritom na kopci, tak to tak musí byť, lebo Štefan Harabin by predsa určite neklamal.

Vo veci poslankyne Tabák

Poslankyňa Tabák z tenisovej sekcie OĽaNO, ktorá raz išla okolo na bicykli a zastavila sa až v parlamente, sa Milanovi Lasicovi tiež pokúsila vzdať úctu. Omylom došla len ku košu pred budovou, a keďže o ničom nevie nič, tak sa tým ešte aj pochválila.