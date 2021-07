Koalícia nahnevala všetkých (komentár)

Kde sa berie istota, že sme sa vyhli ďalšiemu lockdownu?

25. júl 2021 o 14:59 Peter Tkačenko

Článok pokračuje pod video reklamou

Veď sme to tu písali. Keď sa minulý týždeň koalícia pred víkendovým rokovaním o výhodách pre očkovaných tvárila, že nemá problém a všetko je dohodnuté, bolo to akési podozrivé. Veď len pred pár týždňami ten zákon Boris Kollár zhodil zo stola, tak prečo by im ho odrazu v tejto podobe odkýval?

Súvisiaci článok Poslanci schválili novelu o výhodách pre očkovaných aj s ústupkami hnutiu Sme rodina Čítajte

Nuž, neodkýval. Akurát v tomto prípade platí, že mať pravdu je radosť iná, je to smútok. Prejavilo sa totiž majstrovstvo koaličných lídrov, ktorí sústredením úsilím dokázali prehrať na oboch dôležitých frontoch, teda politickom aj epidemickom (možno aj právnom, ale to nech povie Ústavný súd).

Politicky je to zrejmé – nahnevali úplne všetkých. Odporcovia vakcín budú ziapať na akékoľvek opatrenie, ktoré prizná očkovaniu akúkoľvek váhu. Kollár síce zákon vykastroval, ale aj tak je za zradcu. Očkovaní sa zasa budú pýtať, prečo sa ustupuje ľuďom, ktorí svoje občianske kvality tak vkusne prejavili pred parlamentom.