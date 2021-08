Prečo sa Babiš zamiloval práve do Orbána (píše Petr Šabata)

Maďarský premiér oceňuje na tom českom najmä jeho odvahu.

26. júl 2021 o 17:06 Petr Šabata

Autor je šéfredaktorom Českého rozhlasu Plus

V Česku sa čaká na svet po pandémii a svet po Babišovi. Ani jedno „po“ však vôbec nie je isté.

Epidémia koronavírusu môže pre mutáciu delta (pôvodom z Indie) v septembri opäť zosilnieť, hoci vďaka očkovaniu už nie tak, aby denne umierali dve stovky ľudí ako v najhorších časoch.

Hnutie ANO premiéra Andreja Babiša sa pred októbrovými voľbami do Poslaneckej snemovne po istom poklese preferencií vrátilo na čelo rebríčka a kampaň vedie lepšie ako všetci konkurenti.

A Andrej Babiš sa zamiloval do maďarského premiéra Viktora Orbána.

Priatelia Andrej a Viktor

Na Európskej rade v Bruseli 29. júna 2018 sa o štvrtej ráno stalo z pracovného vzťahu českého a maďarského premiéra priateľstvo. Babiš to opisuje vo svojej novej predvolebnej knihe Zdieľajte, kým to zakážu! (pod ktorou je podpísaný, nie, že by tých viac ako štyristo strán textu napísal). Rokovalo sa vtedy o migračných kvótach, prerozdeľovaní utečencov do všetkých členských krajín EÚ.

Krajiny V4 na čele s Orbánom a Babišom vtedy návrh zvrátili. „Nie! Nie!! Nie!!! Nie kvótam. Nie povinnému prerozdeľovaniu. Ani jeden migrant. Proste NIE,“ píše autor textu o ich nočnej taktike.

„Od tej chvíle nás s Viktorom Orbánom spája skutočné priateľstvo. Preto som ho požiadal, aby mi do tejto knižky venoval svoju spomienku.“