Spoločnosť nie je polarizovaná, len ľudí nič nespája (komentár)

Potrebujeme finančnú, alebo skôr sociálnu gramotnosť?

27. júl 2021 o 13:52 Dominik Želinský

Autor je sociológ, pôsobí na Kodanskej univerzite

Finančná gramotnosť je obľúbená téma. Tu sa vymyslí apka, tam má banka projekt, ktorý učí deti v škole investovať.

Bohumilá aktivita, ktorá má však podľa spoločenských vedkýň a vedcov minimálny vplyv. Navyše pertraktuje elitársku predstavu, že chudobní si za všetky problémy môžu sami, pretože nevedia zaobchádzať s peniazmi.

Problém je zjavný. Bohatší sa zväčša nemajú lepšie preto, že by lepšie zaobchádzali s peniazmi. Jednoducho zarábajú viac, viac im zostane a viac si odložia – a nedostanú sa tak napríklad do úžerníckych špirál, do ktorých sa v núdzi môžu chytiť tí, ktorí žijú v ohrození chudobou.

V skutočnosti našej spoločnosti chýba iný typ gramotnosti, ktorý sa dosahuje a odovzdáva ťažšie (a ešte ťažšie si ho odškrtnúť ako filantropickú činnosť) – sociálna gramotnosť.