Už je namieste aj trocha paniky (komentár)

Vláda sa musí pozrieť pravde do očí.

27. júl 2021 o 14:29 Peter Tkačenko

Napohľad to bol nevinný, niekto by povedal, že zľahka propagandistický tweet. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa na twitteri pochválila, že sa podarilo splniť úlohu a v Únii je už zaočkovaných viac ako sedemdesiat percent dospelých, teda čosi pod šesťdesiat percent populácie.

To by bola výborná správa, keby v tomto prípade neplatili všetky zlomyseľné vtipy o tom, aký zavádzajúci môže byť priemer.

Nikoho neprekvapí, že Slovensko výrazne stráca na lídrov, priemer aj všetkých susedov (s tragickou výnimkou Ukrajiny, ale to je špecifický príbeh).

To by ešte nebolo také zlé, keby existoval scenár, ako ich dobehnúť. Európa v očkovaní dlho strácala aj na Maďarsko pichajúce neregistrovanými vakcínami, ale vytrvalou prácou sa dostala na jeho úroveň a čoskoro ho predbehne. Ibaže v prípade Slovenska sa to asi nezopakuje, však.