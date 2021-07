Slovensko varí z toho, na čo má (komentár)

So vstupom do Európskej únie sa zrodil nárok na život ako v Štokholme či v Berlíne.

28. júl 2021 o 15:25 Peter Tkačenko

Je teplo. Ortuť teplomera každý deň vylezie kamsi nad tridsiatku a Richard Raši vylezie na tlačovku, kde sa sťažuje na pomalé tempo očkovania.

Richard Raši z opozičnej strany s najvyššími preferenciami a lídrom s vysokou dôveryhodnosťou, ktorý o svojom očkovaní habká a nadbieha antivakcinátorom pred parlamentom. Perfektné.

Článok pokračuje pod video reklamou

Niežeby si politici nezaslúžili kritiku za tempo očkovania. Lenže nie od seba navzájom, ale najmä od občanov, ktorí sa zachovali zodpovedne a namiesto trepania sa normálne prihlásili a dali zaočkovať. Vďaka nim je totiž zaočkovaných aspoň tých čosi vyše štyridsať percent občanov.

V porovnaní s európskymi lídrami je to síce málo, ale keď už sme tu vyzývali politikov, aby sa pozreli pravde do očí, mali by sme to asi urobiť aj my.

Prečo by sme sa vlastne mali porovnávať s tými najlepšími? Prečo by sa slovenské parametre mali podobať na britské či švédske?

Ale úprimne.