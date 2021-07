Za toto nemôžu "turisti"

Kollár ťaží zo zbabelosti svojich kolegov.

30. júl 2021 o 15:34 Zuzana Kepplová

Ak by vláda disponovala zdravou gurážou, nejakí demonštranti - vydávaní v tradícii Putinových dovolenkárov za turistov - by v centre hlavného mesta nebrzdili dopravu ani nerobili dojem, že sa pre nich upravujú opatrenia.

Pozrime sa, čo sa stalo.

Článok pokračuje pod video reklamou

Predovšetkým, celá politická trieda od príchodu vakcín hovorí, že očkovanie má byť dobrovoľné a nič iné. Pričom toto rozhodnutie predstavili ako vec osobného názoru.

Mohli ozrejmiť, že kto nemá vážny zdravotný dôvod potvrdený lekárom, má sa dať zaočkovať. Ale nie, my sme počúvali najmä to, že nikoho nútiť nesmieme. Z čoho v opozícii vyvodili priam čosi také, že keď ste mladý a športujete, načo vám je očkovanie.

Ak by proponenti dobrovoľnosti zároveň dôrazne povedali, že nerozhodnúť sa pre vakcínu znamená následne prepletanie medzi zatváraním prevádzok, vyháňaním nezaočkovaných do lockdownov alebo preťažovaním nemocníc, možno by sa podarilo národu posunúť tézu, že znášať náklady za benevolentné očkovanie si žiadna krajina nemôže dovoliť.