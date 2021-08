Pellegrini škodí štátu aj sebe (komentár)

V Hlase si nevšimli, že väčšina voličov podporuje očkovanie.

2. aug 2021 o 15:19 Peter Tkačenko

Spôsob, akým slovenská politická elita uchopila tému očkovania, si raz možno aj vyslúži vlastnú kapitolu v učebnici politického marketingu. V časti, kde sa bude pojednávať, ako nepomôcť verejnosti ani sebe.

Článok pokračuje pod video reklamou

Niežeby boli všetci antivaxeri, to by nebolo fér, prinajmenšom koaličné strany očkovanie unisono podporujú. Akurát v segmente osobných príkladov a vyjadrení na to išli lídri svojsky.

Boris Kollár je zhrozený z delenia ľudí na dve kategórie (pričom odjakživa sa delia na tisíc kategórií), Richard Sulík očkovanie odkladal presvedčený o svojej zázračnej imunite a vtedy ešte premiér Igor Matovič šomral na v tom čase najdostupnejšiu vakcínu od Astry, lebo ju nepriviezol z Moskvy, a potom čakal na Sputnik pred exspiráciou.