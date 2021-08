Máte azda lepší nápad ako očkovanie?

Báli sme sa, že nebude dosť vakcín, že nestihneme prihlásiť rodičov.

3. aug 2021 o 11:01 Dušan Švalek

Autor je výkonný riaditeľ Slovak Telekomu

Neexistuje lepší spôsob ochrany proti covidu-19 a pandémii ako očkovanie. Aj napriek možným rizikám, ktoré môže mať. Porovnanie benefitov a rizík smeruje výrazne v prospech výhod očkovania.

Vidím to pomerne jednoducho: kto sa nedá zaočkovať, hazarduje so svojím životom. Alebo so životom svojich blízkych. Preto sa snažím podporovať vakcináciu, kde sa to dá.

Áno, vakcíny s mRNA technológiou sú relatívne nová vec. Môžeme meditovať, či je taká vakcína dostatočne odskúšaná a či jej nový pôvod neprináša neznáme riziká. Alebo či vedecká komunita dostatočne a zrozumiteľne vysvetľuje svoj názor.

V pracovnom živote som dosiahol úspechy vďaka dátam, dobrému vzdelaniu, správnym informáciám a tomu, že som mal dôveru v expertov okolo mňa. Preto verím vedeckej komunite, jej postupom a procesom pri schvaľovaní liečiv.