Matovič sa rozhodol roztočiť Koleso šťastia. Bez prípravy (komentár)

3. aug 2021 o 12:26 Ján Füle

Autor bol šéfredaktorom spravodajstva STV, predsedom SSN a hovorcom prezidenta Rudolfa Schustera

Tí z nás, ktorí mali smolu, že si to aspoň raz pozreli, ale zároveň aj to šťastie, že si to ešte pamätajú, si spomenú na reláciu STV Koleso šťastia.

Začiatkom 90. rokov (áno) minulého storočia v Dome kultúry v Ivanke pri Dunaji rozkrúcali účinkujúci pozvážaní z celého Slovenska veľké koleso. Podľa toho, kde sa zastavilo, dostali výhru. Alebo aj nedostali. Mimochodom, dodnes to používa istý reťazec, ktorý predáva napríklad kosačky.

Áno, parafrázujúc slová klasika politického marketingu Igora Matoviča, môžeme si vybrať, či budeme v nedeľu večer sledovať televízny program, alebo pôjdeme na pivo. Mimochodom, dosť mizerný výber, ale asi zodpovedá vkusu a preferenciám autora.

Druhý argument už nemá nič s vkusom a preferenciami (nie politickými), ale s odbornosťou. Vraj sa rádiám súťaže, kde sa vyžaduje odpoveď priamo vo vysielaní – osvedčili.