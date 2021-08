Kto hatí Bidenove reformy

Demokratický guvernér v republikánskom štáte musí robiť tak, ako to chcú voliči.

5. aug 2021 o 15:48 Eugen Gindl

Autor je scenárista a publicista

Viete, koho označujú americké médiá za druhého najmocnejšieho politika v Spojených štátoch po prezidentovi Joeovi Bidenovi? Istého Joea Manchina, guvernéra štátu Západná Virgínia. Zaslúžilého demokrata, ktorý, keď sa to tak zoberie, zvíťazil v najkonzervatívnejšom štáte Ameriky.

Večný guvernér Západnej Virgínie

Ani sociológom sa zatiaľ nepodarilo vysvetliť, ako je možné, že si voliči, ktorí počas prezidentských volieb väčšinovo volili Trumpa, zvolili za guvernéra Manchina.

A práve jeho hlas v Senáte môže rozhodnúť, či sa Bidenovi podarí jeho smelé reformy presadiť a financovať.

V Snemovni reprezentantov majú demokrati spoľahlivú väčšinu. V Senáte je však pomer síl medzi demokratmi a republikánmi pol na pol. A Mitch McConnell, vodca republikánskej menšiny, je rozhodnutý Bidenovu agendu blokovať.

Ak budú mať demokratickí senátori stopercentnú dochádzku, McConnell nemôže uspieť. Pretože hlas viceprezidentky Kamaly Harrisovej by pri každom hlasovaní zabezpečil demokratom najtesnejšiu väčšinu. No len v prípade, že by sa žiadny z demokratov hlasovania nezdržal, či, nedajbože, hlasoval s republikánmi. Napríklad guvernér a senátor Joe Manchin.