Myslime na starobu. Nie tú z reklamy (komentár)

O ČOM BY SA MALO HOVORIŤ PODĽA SVETLANY ŽUCHOVEJ

Možno sa nebudete venovať joge a nordic walkingu.

4. aug 2021 o 8:48 Svetlana Žuchová

Autorka je psychologička a spisovateľka, žije v Prahe

Výrok, že sa o niečom nehovorí, vo mne vzbudzuje podozrenie. Domnievam sa totiž, že dnes sa už - aspoň niekde - hovorí o všetkom. Témy, o ktorých sa údajne "nehovorí", sú naopak tie najomieľanejšie.

A predsa si trúfam tvrdiť, že sa málo zdôrazňuje toto: Vek nie je iba číslo.

Toto vyhlásenie v nás upevňuje vieru, že starobe sa dá nejako predísť. Že roky síce nezadržateľne pribúdajú, no to nič neznamená, lebo v skutočnosti môžeme byť duchom aj telom mladí až do smrti.

Za príklad sa vydávajú osemdesiatroční maratónski bežci, cvičenky jogy, ktoré si v ôsmej dekáde dokážu dať nohu za krk, postarať sa o novorodenca, alebo, povedzme, prednášať o teórii strún.