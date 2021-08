Lukašenko by to chcel dať na Erdogana

Keď príde na zadržanie migrácie, EÚ hovorí aj s autokratmi, predpokladá Lukašenko.

6. aug 2021 o 12:56 Karol Wilczynski

Autor je novinár a komunikačný stratég, spoluzakladateľ SalamLab.pl, prednáša na Jagelonskej univerzite v Krakove

Podľa oficiálnych údajov prekročilo tento rok hranicu medzi Bieloruskom a Litvou viac ako štyritisíc ľudí, pričom tri tisícky len v júli.

Väčšina z nich sú občania Iraku, časť tvoria predstavitelia jezídov a kresťanských komunít. Takmer polovica sú ženy a deti.

Hovorte s nami, inak vás zaplavíme

Prečo sa to deje v Litve? Je to reakcia Lukašenkovho režimu na litovské a európske sankcie v odpovedi na mučenie a represie opozície, ako aj na únos lietadla s aktivistom Romanom Pratasevičom na palube. Lukašenko sa rozhodol otvoriť hranice, aby ich mohli bez problémov prekročiť ľudia z Afriky a Ázie.

Režim dokonca podľa litovskej vlády organizoval špeciálne „cestovné kancelárie“, ktoré pomáhajú v procese pašovania ľudí z Iraku a Turecka.

Žiadatelia o azyl sa na sociálnych médiách dozvedia o novej príležitosti dostať sa do Európskej únie. Za primeranú, relatívne vysokú sumu - okolo niekoľko tisíc eur. Takáto cesta je stále bezpečnejšia a lacnejšia ako prechod cez Stredozemné more - reklamy hovorili o možnosti bezproblémového letu z Bagdadu alebo Istanbulu do Minska.

Odtiaľ je osoba po dvoch alebo troch dňoch v hoteli transportovaná na bielorusko-litovské hranice. Potom, ako hovorí inzerát, prekročíte hranicu a ste v Európskej Únii. Pritom sa neuvádza, či je takýto proces zákonný alebo nie.